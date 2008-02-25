Пропонована угода нагадує Литвину общипану курку

Фракція Блоку Литвина вимагає, щоб участь у голосуванні за постанови щодо НАТО кожен народний депутат брав особисто.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу щодо розблокування роботи Верховної Ради України заявив лідер цієї фракції Володимир ЛИТВИН.

За його словами, судячи з усього, Верховна Рада не зможе напрацювати узгоджену постанову з цього питання, тому, наголосив В.ЛИТВИН, необхідно проголосувати всі зареєстровані постанови щодо НАТО. «Але кожен депутат має висловитися особисто», - підкреслив він. Таким чином, за словами В.ЛИТВИНА, буде виконуватися 84-та стаття Конституції України, яка передбачає особисте голосування кожного народного депутата.

Говорячи в цілому про знаходження компромісу, В.ЛИТВИН висловив думку, що «сьогодні ми ще далі від спроб його знайти... Те, що пропонується нам прийняти, мені це нагадує общипану курку".

Він зазначив, що фракція Блоку Литвина готова до роботи в сесійній залі, оскільки не була ініціатором цього напруження.

Крім того, наголосив В.ЛИТВИН, необхідно вийти «на узгоджену угоду, яка б дійсно розблокувала роботу Верховної Ради».