Регіонали чекають, коли НУ-НС піде на компроміс

Фракція Партії регіонів наполягає, що всі дії влади щодо вступу України в НАТО можна здійснювати тільки після проведення всеукраїнського референдуму з цього питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв`ю журналістам заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він підкреслив, що як один з варіантів може розглядатися питання про те, що парламент голосуватиме не тільки за проект постанови, внесеної фракцією Партії регіонів, а й також розглядатиме всі проекти постанов з питання НАТО, які внесені до Верховної Ради.

За словами О.ЄФРЕМОВА, робота парламенту може бути розблокована, якщо фракція «Наша Україна – Народна самооборона» піде на компроміс.

Він вважає, що на сьогодні не всім з числа коаліції вигідно, щоб ВР почала працювати. На думку депутата, члени коаліції не впевнені, що деякі законопроекти підтримають 226 депутатів.

О.ЄФРЕМОВ сподівається, що до наступного понеділка робоча група розробить пропозиції до політичного документа, які будуть затверджені лідерами фракцій і це, в кінцевому підсумку, приведе до розблокування роботи парламенту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідери парламентських фракцій на засіданні круглого столу досягли домовленості, що наступного понеділка, 3 березня, фракції мають підписати документ, який допоможе розблоковувати роботу парламенту.

Після підписання такого документа, 4 березня, народні депутати будуть готові працювати в пленарному режимі, як це передбачено календарним планом роботи ВР.

Під час круглого столу також була досягнута домовленість про створення робочої групи, до якої увійдуть по два представники від кожної фракції. Група займатиметься доопрацюванням проекту документа, який передбачається підписати в понеділок.