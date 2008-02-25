НУ-НС прийме передвиборне рішення за день до закінчення 30-денного терміну

Лідер фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» В’ячеслав Кириленко заявляє, що у випадку бездіяльності Верховної Ради протягом 30 днів (до 13 березня – ред.) його політична сила за день до закінчення цього терміну прийме відповідне передвиборне рішення. Про це він заявив в інтерв`ю журналістам сьогодні після засідання "круглого столу" лідерів парламентських фракцій зі спікером ВР, повідомляє офіційний сайт НУ-НС.

Кириленко нагадав, що НУНС не бачить необхідності в проведенні парламентських виборів, хоча б тому, що це дуже складно для країни. "Але якщо Партія регіонів буде блокувати роботу й далі, то 30-денний термін бездіяльності Верховної Ради вичерпається. Ясна справа, що за день до цього коаліція збереться на свої збори й прийме необхідні вже передвиборні рішення", - підкреслив лідер фракції.

За його словами, зараз такі рішення прийматися не будуть, тому що «є ще віра в компромісні рішення по виходу із кризи».