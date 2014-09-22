На шляху з Росії до Криму знову колапс і величезні черги

Обурення у них викликає все: від стану туалетів і душових кабін до харчування і цін, повідомляє видання Аргументи тижня Керч.

«На будь-які питання немає відповіді. Їжу почали привозити після того, як вчора ми влаштували скандал. Їжу привезли на 100 осіб, хоча знають, що в кожній машині по дитині. Ціни жахливі. Все скрізь брудне. Туалети тільки сьогодні вперше прибрали. Душі брудні», - розповіла Надія, яка чекає черги вже третю добу.

Читайте такожНа Керченській переправі заборонили продавати алкоголь: конфлікти в чергах збираються розряджати екскурсіямиКрім того, пише видання, в душових, незважаючи на сильний вітер і низьку температуру, подають тільки холодну воду. По гарячу воду цілодобово стоїть величезна черга, а від вітру і холоду сховатися пропонують у наметах МНС, де встановлені залізні ліжка.

«Вночі приїжджають люди з Кубані на поромі, і так як немає ніякого транспорту в місто, ночують тут. Вкриватися доводиться матрацами», - розповів один із автомобілістів.

Працівників транспортної дирекції журналісти на стоянках не помітили. Порядок в черзі знову контролюють самі автомобілісти, збираючись щось на зразок дружин. Вони ж стежать за тим, щоб через службові ворота не пропускали охочих проскочити без черги.

Для клімату Керченської протоки характерні часті шторми восени-взимку, сильні холодні вітри та підвищена вологість повітря, що створює сприятливі умови для повторення таких ситуацій з транспортуванням.