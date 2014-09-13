На Миколаївщині затримано диверсантів, що планували теракти

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Сьогодні в результаті спецоперації контррозвідки СБУ затримано особливо небезпечну диверсійну групу, яка за завданням ГРУ ГШ РФ планувала теракти та диверсії на стратегічних об’єктах Миколаївщини», - йдеться в повідомленні СБУ.

За інформацією Служби безпеки, до складу групи диверсантів входили троє громадян України, а керівником групи був колишній десантник, що пройшов диверсійну підготовку на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

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«Диверсантів затримано, коли ті проводили рекогносцировку в районі залізничного мосту, що має стратегічне значення. У зловмисників вилучено три пістолети для безшумної стрільби, понад 60 набоїв до них, 17 детонаторів МД-5, дві протипіхотні та одну магнітну міни, велику кількість пластиду», - повідомили в СБУ.

При цьому правоохоронці встановили, що зброю і вибухівку диверсанти отримали від представників російської спецслужби та контрабандним шляхом ввезли в Україну.

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Процесуальні дії тривають.