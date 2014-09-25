Новий склад Ради може змінити Конституцію

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час прес-конференції.

"Моє бачення дуже просте - відразу ж, новому складу Верховної Ради України я запропоную конституційні зміни, які будуть стосуватися питань децентралізації", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами глави держави, після прийняття відповідних рішень з'явиться можливість провести місцеві вибори по всій Україні.

Читайте такожПорошенко повідомив, що "швидше за все" підпише закон про люстрацію"Відбудеться різке збільшення повноважень місцевих рад, в тому числі, бюджетних повноважень", - додав президент.