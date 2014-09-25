Росія вже відкрито погрожує Європі відключенням газу через допомогу Україні

Про це заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак в розмові з німецьким виданням Handelsblatt у четвер, 25 вересня, повідомляє Deutsche Welle.

За його словами, Росія "не може гарантувати" безперебійні поставки газу Європі при реекспорті газу в Україну.

"Угоди, які укладені, не передбачають реекспорту. Ми сподіваємось, що наші європейські партнери дотримуватимуться умов договорів. Тільки на цій основі ми гарантуватимемо безперебійне постачання газу європейським споживачам", - сказав Новак німецькій газеті напередодні чергового раунду газових переговорів між Росією та Україноюза посередництва Єврокомісії.

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Переговори, в ході яких буде обговорюватися питання поставок російського газу в Україну відбудуться 26 вересня в Берліні.

Зустріч представників Києва та Москви буде координувати єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер.

Як повідомляв УНІАН, Угорщина під тиском Росії припинила реверсні поставки газу в Україну.