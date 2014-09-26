У Щасті вже 13 поранених та є загиблі - Москаль

Як повідомляє офіційний сайт Москаля, за його словами, «неідентифіковані терористи обстрілюють не тільки місто, а й гуманітарний коридор, по якому мирні громадяни переходять із ЛНР на нашу територію, щоб переоформити пенсії, зняти з банкоматів гроші й купити хоч якісь продукти».

З словами Москаля, «обстріл триває і в ці хвилини, станом на 12.30 на нашому боці вже 13 поранених, є також загиблі. Постраждали мирні мешканці чи військовослужбовці, зараз уточнюємо. До м. Щастя направлені додаткові медичні служби, а також військові формування та добровольчі батальйони».

Читайте такожБойовики та представники "козацтва" не можуть поділити Антрацит «Теперішній обстріл вкотре демонструє, що ніякі мирні домовленості для терористів не діють», - наголосив голова ОДА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці бойовики почали обстрілювати місто Щастя.