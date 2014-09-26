У Щасті вже 13 поранених та є загиблі - Москаль
З селища Весела Гора (Слов'яносербський район Луганської області), яке перебуває під контролем так званої «ЛНР», триває інтенсивний мінометний обстріл міста Щастя.
Як повідомляє офіційний сайт Москаля, за його словами, «неідентифіковані терористи обстрілюють не тільки місто, а й гуманітарний коридор, по якому мирні громадяни переходять із ЛНР на нашу територію, щоб переоформити пенсії, зняти з банкоматів гроші й купити хоч якісь продукти».
З словами Москаля, «обстріл триває і в ці хвилини, станом на 12.30 на нашому боці вже 13 поранених, є також загиблі. Постраждали мирні мешканці чи військовослужбовці, зараз уточнюємо. До м. Щастя направлені додаткові медичні служби, а також військові формування та добровольчі батальйони».
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці бойовики почали обстрілювати місто Щастя.