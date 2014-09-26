Бойовики обстріляли лікарню в Щасті - ЗМІ

Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на джерело у Збройних силах України.

Зокрема, з території селища Весела гора, яке знаходиться під контролем бойовиків, була обстріляна лікарня в Щасті.

Читайте такожМісто Щастя зруйноване через обстрілиОрієнтовно снаряд влучив у лікарняний актовий зал. Кількість жертв і інші подробиці з'ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 25 вересня, бойовики обстріляли важкою артилерією селище Талаківка під Маріуполем.