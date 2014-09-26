Бойовики обстріляли лікарню в Щасті - ЗМІ
12:46, 26 вересня 2014Політика
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Сьогодні вранці бойовики відновили обстріл міста Щастя Луганської області.
REUTERS
Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на джерело у Збройних силах України.
Зокрема, з території селища Весела гора, яке знаходиться під контролем бойовиків, була обстріляна лікарня в Щасті.
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Як повідомляв УНІАН, вчора, 25 вересня, бойовики обстріляли важкою артилерією селище Талаківка під Маріуполем.
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