П'яні бойовики "ЛНР" зарізали мешканця Антрацита (запис переговорів)

17:00, 26 вересня 2014
Політика
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23 вересня бойовики терористичної організації ЛНР здійснили навмисне вбивство місцевого мешканця у місті Антрацит Луганської області.

Бойовики вбили місцевого мешканця / скріншот відео youtube

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО.

Цей злочин був скоєний бойовиками групи так званого «Прапора», який безпосередньо підпорядковується  громадянину Росіі так званому «генералу» Козіцину, одному з ватажків луганського незаконного збройного формування.

Нагадаємо, за останній тиждень контррозвідка СБУ затримала в зоні АТО трьох бойовиків, причетних до терористичної діяльності, катувань та розстрілів мирних жителів.

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