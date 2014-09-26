П'яні бойовики "ЛНР" зарізали мешканця Антрацита (запис переговорів)

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО.

Цей злочин був скоєний бойовиками групи так званого «Прапора», який безпосередньо підпорядковується громадянину Росіі так званому «генералу» Козіцину, одному з ватажків луганського незаконного збройного формування.

Нагадаємо, за останній тиждень контррозвідка СБУ затримала в зоні АТО трьох бойовиків, причетних до терористичної діяльності, катувань та розстрілів мирних жителів.