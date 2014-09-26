П'яні бойовики "ЛНР" зарізали мешканця Антрацита (запис переговорів)
17:00, 26 вересня 2014Політика
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23 вересня бойовики терористичної організації ЛНР здійснили навмисне вбивство місцевого мешканця у місті Антрацит Луганської області.
Бойовики вбили місцевого мешканця / скріншот відео youtube
Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО.
Цей злочин був скоєний бойовиками групи так званого «Прапора», який безпосередньо підпорядковується громадянину Росіі так званому «генералу» Козіцину, одному з ватажків луганського незаконного збройного формування.
Нагадаємо, за останній тиждень контррозвідка СБУ затримала в зоні АТО трьох бойовиків, причетних до терористичної діяльності, катувань та розстрілів мирних жителів.
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