"Укроборонпром" та НАТО створять спільну робочу групу

Про це стало відомо на зустрічі генерального директора держконцерну Романа Романова з керівником управління департаменту оборонних інвестицій міжнародного секретаріату НАТО, генерал-майором Генріком Дамом, повідомляє прес-служба концерну.

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Під час зустрічі сторони обговорили спільні дії в рамках промислово-консультативної групи НАТО, а також активне впровадження стандартів НАТО. За словами Романа Романова, основними цілями в роботі спільної групи будуть новітні технології, інноваційні розробки в сфері ОПК та їх інтеграція у виробничі процеси за стандартами НАТО.

У свою чергу Генрік Дам зазначив, що впровадження кодифікації НАТО в Україні- це необхідний крок для ефективного співробітництва з країнами-членами альянсу.