У Раді вистачить голосів для скасування позаблокового статусу України - Турчинов

Про це голова Верховної Ради Олександр Турчинов сказав в інтерв’ю журналу «Фокус», опублікованому сьогодні.

Турчинов зазначив, що позиція України щодо євроатлантичної інтеграції сьогодні підтримується більшістю нашого населення.

Читайте такожВідмова від позаблокового статусу не може стати гарантією безпеки для України – експерт«Я думаю, що одне з рішень, яке в найближчі дні повинен прийняти парламент, - це скасування норми законодавства про позаблоковий статус України, яку з грубим порушенням регламенту протягнув Янукович. Це було зроблено під диктовку Москви. Україні потрібно відкрити шлях для вступу в НАТО. Тільки євроатлантична система колективної безпеки може зупинити такого агресора, як Росія», - заявив він.

Турчинов ствердно відповів на запитання, чи є зараз у парламенті голоси за скасування позаблокового статусу.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про скасування позаблокового статусу України та відновлення курсу на членство країни в НАТО.