Кушнарьов розкрив секрет «вищого пілотажу в політиці»

10:46, 08 липня 2006
Політика
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Азаров сам пропонував зняти свою кандидатуру

Заступник лідера фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ заявляє, що його фракція вирішила голосувати за кандидатуру лідера СПУ Олександра МОРОЗА на посаду спікера в останній момент.

Про це він заявив у п`ятницю ввечері в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Ще зранку ми збиралися голосувати за Миколу АЗАРОВА», - сказав він.

При цьому Є.КУШНАРЬОВ зазначив, що контакти представників Партії регіонів з представниками «помаранчевих» фракцій дозволяли сподіватися на те, що М.АЗАРОВ у конкурентній боротьбі з Петром ПОРОШЕНКОМ може отримати необхідну кількість голосів для того, аби бути обраним на посаду голови Верховної Ради.

Проте, зазначив депутат, після того, як П.ПОРОШЕНКО зняв свою кандидатуру, а на посаду спікера була також висунута кандидатура О.МОРОЗА, були проведені консультації як усередині партії, так і з представниками СПУ і КПУ на предмет можливості створення коаліції в новому форматі, у разі відмови Партії регіонів від претензій на посаду спікера.

За словами Є.КУШНАРЬОВА, М.АЗАРОВ сам запропонував зняти свою кандидатуру з голосування вже після того, як депутати пішли на перерву для підготовки Рахунковою комісією макета бюлетеня для голосування.

«І Микола Янович (АЗАРОВ – УНІАН) сказав, що зніме свою кандидатуру, але ми прийняли рішення не знімати кандидатуру», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

В результаті, за його словами, склалася ситуація, при якій Партія регіонів дістала можливість сформувати парламентську коаліцію в новому форматі.

«Це вищий пілотаж у політиці», - сказав депутат.

 

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