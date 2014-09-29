ПАРЄ у середу проведе термінову дискусію щодо України

15:21, 29 вересня 2014
Політика
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Дискусія розпочнеться о 15.30. Українське питання буде першим у порядку денному і буде обговорюватися три години.

ПАСЕ послезавтра экстренно соберет заседание по Украине / Жак Денье, Совет Европы

Парламентська Асамблея Ради Європи вирішила провести у среду, 1 жовтня, термінову дискусію щодо кризи в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на пленарному засіданні ПАРє у Страсбурзі.

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Дискусія розпочнеться о 15.30. Українське питання буде першим у порядку денному і буде обговорюватися три години.

Раніше запит на проведення термінової дискусії від п’яти політичних груп був затверджений на засіданні бюро ПАРЄ, повідомила президент ПАРЄ Анн Брассер.

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