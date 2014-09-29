ПАРЄ у середу проведе термінову дискусію щодо України
15:21, 29 вересня 2014Політика
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Дискусія розпочнеться о 15.30. Українське питання буде першим у порядку денному і буде обговорюватися три години.
ПАРЄ післязавтра екстрено збере засідання по Україні / Жак Деньє, Рада Європи
Парламентська Асамблея Ради Європи вирішила провести у среду, 1 жовтня, термінову дискусію щодо кризи в Україні.
Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на пленарному засіданні ПАРє у Страсбурзі.
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Дискусія розпочнеться о 15.30. Українське питання буде першим у порядку денному і буде обговорюватися три години.
Раніше запит на проведення термінової дискусії від п’яти політичних груп був затверджений на засіданні бюро ПАРЄ, повідомила президент ПАРЄ Анн Брассер.
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