На Вінниччині соцоб'єкти переводять на альтернативні види палива

Одним із найважливіших пріоритетів виконавчої влади визначено завдання по підготовці Вінницької області до зимового періоду. Голова облдержадміністрації Анатолій Олійник зазначає: «На минулому тижні ми завершили кущові наради, де райони звітували про виконану роботу за 8 місяців. Тож можна назвати деякі цифри за їх підсумками: 12 об’єктів із 146, визначених для переоснащення на альтернативні види палива,- повністю готові, 85 – в роботі, 38 з них - на завершальній стадії готовності. По 30 об’єктам є певні проблеми, за вирішення яких керівники нестимуть персональну відповідальність».

Очільник області зазначив на апаратній нараді 29 вересня, що Вінниччина свідомо взяла високу планку - 146 закладів соціальної і бюджетної сфери перевести на альтернативне опалення із 500 в цілому по Україні: «Тож маючи на всі об’єкти готову проектно – кошторисну документацію та виділені кошти, тепер маємо строго дотримуватись необхідної процедури при їх освоєнні», - підкреслив він.