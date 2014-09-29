На Вінниччині соцоб'єкти переводять на альтернативні види палива

16:14, 29 вересня 2014
Політика
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Вінниччина свідомо взяла високу планку - 146 закладів соціальної і бюджетної сфери

Україна економитиме газ / Фото УНИАН

Одним із найважливіших пріоритетів виконавчої влади визначено завдання по підготовці Вінницької області до зимового періоду. Голова облдержадміністрації Анатолій Олійник зазначає: «На минулому тижні ми завершили кущові наради, де райони звітували про виконану роботу за 8 місяців. Тож можна назвати деякі цифри за їх підсумками: 12 об’єктів  із 146, визначених для переоснащення на альтернативні види палива,- повністю готові, 85 – в роботі, 38 з них -  на завершальній стадії готовності. По 30 об’єктам є певні проблеми,  за  вирішення яких керівники нестимуть персональну відповідальність».

Очільник області  зазначив  на апаратній нараді 29 вересня, що Вінниччина свідомо взяла високу планку - 146 закладів соціальної і бюджетної сфери перевести на альтернативне опалення із 500 в цілому по Україні: «Тож маючи на всі об’єкти готову проектно – кошторисну документацію та виділені кошти, тепер маємо строго дотримуватись необхідної процедури при їх освоєнні», - підкреслив він.

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