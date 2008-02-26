Герман попередила: навесні регіонали переходять у наступ

Заступник глави парламентської фракції Партії регіонів Ганна Герман в інтерв’ю радіокомпанії «Ера-FM» зазначила, що народ втомився від галасливої Тимошенко і вже перестає вірити усіляким заявам лідерки БЮТ.

Нардеп вважає, що під час переговорів у Москві Юлія Тимошенко намагалася пролобіювати свої власні інтереси і інтереси своїх фінансових партнерів. «Ми ж знаємо, що на переговорах з нею були і представники «ІСД», і представники «Ітери»… Вона намагалася саме їм зробити якісь преференції в газовому бізнесі. Їй це не вдалося», - наводить слова Герман сайт Партії регіонів.

Парламентарій висловила переконання, що Юлія Тимошенко спробою переформатувати домовленості між Президентами України і Росії могла спровокувати в Україні газову кризу. «На щастя, втрутився Президент і, на щастя, він цього не допустив», - заявила, зокрема, депутат-регіонал.

На думку Герман, «з приходом Тимошенко до влади завжди починаються якісь скандали, якісь кризи, якісь звинувачення… Ви подивіться, що діється в цій коаліції, сміються ж всі люди». Адже у Юлії Володимирівни всі, хто з нею не згоден - злочинці, і лише вона - «свята»...

Партія регіонів, заявила Герман, не має морального права мовчки спостерігати за всім тим, що нині відбувається в країні. «З приходом весни ми розпочинаємо наступальну тактику. Ми будемо йти наступом на непрофесіоналізм та авантюру», - заявила Герман.