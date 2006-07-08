БЮТ не дасть згвалтувати Україну

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що її блок буде або в опозиції до нової парламентської коаліції, або братиме участь у дострокових парламентських виборах. Про це вона сказала вчора в ефірі телеканалу ICTV.

«Ми будемо або в опозиції, або, якщо закон, Конституція, право це дозволять, ми будемо, безумовно, за те, щоб проведені були дострокові вибори”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона також наголосила, що її команда “не дасть так спокійно згвалтувати Україну”.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, сьогодні багато людей в суспільстві бачать дострокові вибори у Верховну Раду це як єдиний вихід. “Інший варіант – це закріпити цей хаос, це болото, цю абсолютну недієздатність на 5 років”, - сказала лідер БЮТ. Вона наголосила, що Верховна Рада на сьогодні є політично є напівлегітимною, оскільки вона порушила своє слово, дане людям, які не очікували об’єднання в коаліцію з Партією регіонів ні від соціалістів, ні від комуністів. “Я хочу просто запитати: коли йшли на вибори, чому Соціалістична партія, коли йшла до людей, які їх підтримують, чому не говорили, що вони будуть створювати не демократичну коаліцію, а коаліцію з Януковичем?.. Чому Комуністична партія довго розповідала, що прийшли до парламенту олігархи, – вони між собою борються, – а тепер стали на один бік з олігархами?..” – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас лідер БЮТ прогнозує, що новостворена коаліція не буде довготривалою. “Об’єднати неспоріднені речі – комунізм і такі махрові клани – в одну команду, власне, створити коаліцію "Комуністи, соціалісти і братки" – це довго не протягне. Тому що країна відчує фальш і відчує абсолютну відсутність будь-яких стратегічних речей”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона також вважає, що нова коаліція “замішана на надзвичайно великих інтересах, на досить сильній геополітичній лінії і на дуже великих грошах – тому вона так швидко сталася”.

Лідер БЮТ також проти широкої коаліції – це, за її словами, “широка могила демократії, це широка могила для суверенітету України. І тому ніяких "широких коаліцій" наша політична сила абсолютно не буде поділяти”.

“Ми або в опозиції, причому в чесній опозиції – не виляючи хвостами то направо, то наліво, або ми будемо дійсно боротися на нових виборах за те, щоб люди зрозуміли, що нові вибори – це новий шанс очиститися, знаючи вже справжнє обличчя політиків”, - ще раз наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Щодо процесу створення демократичної коаліції вона зазначила, що це була боротьба за збереження напрямку розвитку і реформування України. “І великі сили абсолютно з цим не погоджувалися – і з європейським вибором, і з нашою суверенністю, яку потрібно закріпити, і з тим, що гроші вже не будуть більше заробляти від політики, – тому так боялися моєї кандидатури”, - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що під час коаліційних переговорів заради створення демократичної коаліції її блок поступився “всім, навіть неможливим”. “Іноді наші поступки вже межували навіть із втратою здорового глузду. Але ми зробили все”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

“Ми пройшли це і вийшли безпосередньо до голосування в парламенті. І потім – ця ганьба, розпад, розпач...”, - сказала лідер БЮТ.