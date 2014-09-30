В районі Авдіївки від обстрілу з «Граду» загинув енергетик ДТЕК

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії ДТЕК, бригада енергетиків «Донецькобленерго» (ДТЕК), виконуючи відновлювальні роботи, в районі села Семенівка під Авдіївка, потрапила під несподіваний обстріл з «Граду», і один з енергетиків Володимир Круглов, 1964 р.н. отримав смертельну травму.

У прес-службі, пояснюючи подробиці події розповіли, що сьогодні бригада Авдіївського РЕМ з чотирьох осіб відновлювала пошкоджену бойовими діями високовольтну лінію в селі Семенівка, Ясинуватського району. Раптово почався обстріл з «Граду», і вся бригада сховалася в рову. Але розірваним снарядом був смертельно травмований електромонтер з ремонту розподільчих мереж, інші члени бригади не постраждали.

Читайте такожСитуація на Луганщині ускладнилася: бойовики активно обстрілюють сили АТО, є поранені

Начальник Авдіївського РЕМ Володимир Поліщук зазначив, що Круглов пропрацював в «Донецькобленерго» 22 роки, був фахівцем високого класу і справжнім майстром своєї справи.

«Це був чудовий чоловік, і його смерть - велика і непоправна втрата для всіх нас», - підкреслив Поліщук.

Співробітники компанії висловили глибокі співчуття родині загиблого. ДТЕК і Гуманітарний штаб «Поможемо» Ріната Ахметова нададуть матеріальну підтримку сім`ї Круглова, запевнили в прес-службі.