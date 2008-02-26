У НУ-НС визнали: парламент не здатний ухвалити зміни до Конституції

Керівник парламентської фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО не вірить у можливість ухвалення змін до Конституції України шляхом голосування у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, свою позицію з даного питання В.КИРИЛЕНКО озвучив сьогодні на прес-конференції в Кіровограді.

Він заявив, що скептично налаштований щодо зміни основних положень Конституції в парламенті.

«Елементарну 80-ту статтю про скасування депутатської недоторканності ми (народні депутати - УНІАН) поки що вилучити не можемо. Я вже не кажу про статті, що стосуються повноважень парламенту, Президента, Кабміну, місцевого самоврядування та місцевих адміністрацій. По кожному з цих питань буде запекла дискусія. На моє глибоке переконання, 300 голосів жодна серйозна зміна до Конституції не набере», - зазначив В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, особисто він є прихильником ухвалення нової редакції Конституції на всенародному референдумі.

«Але тільки після того, як завершить свою діяльність Національна конституційна рада, відбудеться серйозне громадське обговорення, коли провідні юристи країни винесуть свій вердикт», - підкреслив лідер фракції.

На думку В.КИРИЛЕНКА, шанс отримати зміни у парламенті має лише ст. 80 Конституції України. «Але і на такий крок депутати підуть лише під тиском публічності, оскільки дане питання стало предметом публічного обговорення», - заявив В.КИРИЛЕНКО.