У Правому секторі заявляють, що Шуфрич сам організував своє побиття

Нардеп від Партії регіонів Нестор Шуфрич сам організував своє побиття в Одесі, "Правий сектор" у бійці не брав участь, заявив у коментарі виданню "ГОРДОН" спікер партії "Правий сектор" Борислав Береза.

"Тільки що я розмовляв з Ігорем Палицею, губернатором Одеської області, який мені дав інформацію від СБУ та очевидців. Шуфрич зі Скориком прийшли заздалегідь, з 20 людьми з зовнішністю "тітушек", постояли в холі, ні до кого і не збираючись, ні з ким не розмовляючи, дочекалися людей, вийшли і почали провокувати конфлікт", - пояснив Береза.

За його словами, представники "Правого сектора" на місці конфлікту були, але Шуфрича не били.

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"Туди ж підтягнулися представники "Правого сектора", Автомайдану та інших прогресивних організацій. Подальша ескалація конфлікту нагадувала заздалегідь відпрацьований сценарій. Як знаменитий вихід пана Царьова, який теж виходив, щоб стати жертвою - попрощався зі своїми охоронцями, зняв хрест і вийшов, думаючи, що його будуть вбивати. Тоді "Правий сектор" бити його заборонив, мабуть дарма. Шуфрич, розуміючи, що Правий сектор, мабуть, його бити не буде, найняв своїх людей. Правий сектор не брав участь у побитті, хоча намагався розібратися в тому, що відбувається на цьому мітингу", - стверджує представник "Правого сектора".

Борислав Береза передбачає, що нардеп добре розумів, що буде відбуватися.

"Більше того, я вам можу сказати, що пан Шуфрич чітко знав, що станеться, тому що це - спланована акція. Бійка, картинка, жертва - це ідеальний варіант для людини, яка буде програвати вибори", - вважає він.

Люди, причетні до злочинів, скоєних за часів екс-президента Віктора Януковича взагалі не повинні йти на вибори, впевнений Береза.

"Хоча на сьогоднішній день мені незрозуміло, чому люди, які повинні каятися, які повинні просити вибачення у громади, люди, які повинні понести відповідальність за свою злочинну діяльність в часи Януковича зараз, замість того, щоб проходити люстрацію і судові процеси, йдуть на вибори. Що ж це за суспільство, в якому ми живемо, що за держава? Це і називається "жити по-новому"?" - дивується спікер "Правого сектора".

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Нестор Шуфрич приїхав в Одесу на нараду з одеським Опозиційним блоком. Про це дізналися активісти "Правого сектора", "Самооборони", Автомайдана і Евромайдана і приїхали під стіни ОДА. Вийшов на поріг Шуфрич з екс-губернатором Миколою Скориком намагалися заспокоїти людей, однак зав'язалася перепалка, яка переросла в бійку.