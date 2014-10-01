СБУ знешкодила диверсійну групу у Краматорську

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, підривну діяльність групи безпосередньо координував з Донецька офіцер ГРУ ГШ ЗС РФ Олександр Паташов.

Встановлено, що протягом липня-вересня угруповання у складі чотирьох осіб збирало розвіддані про місця базування та дислокації підрозділів сил АТО в районі Краматорська, Слов’янська, Костянтинівки, Красноармійська та передавало їх до так званого штабу ДНР. Для збору інформації про замасковану техніку диверсанти цинічно використовували неповнолітніх дітей, яких за жменю солодощів відправляли для «спостереження».

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Як повідомили місцеві жителі, угруповання викрадало та катувало патріотично налаштованих громадян України, а також скоювало напади на транспорт та військову техніку. За окремим завданням група вистежувала на автошляхах та викрадала бензовози з пальним.

Окрім того, співробітниками контррозвідки виявлено схованку з великою кількістю зброї та вибухівки, яку угруповання планувало використовувати для диверсій на звільненій силам АТО території Донецької області.

Наразі тривають оперативно-слідчі дії.