Яценюк знає, що сприятиме євроінтеграції України

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК взяв участь у 10-му засіданні спільного Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС в м. Брюссель (Королівство Бельгія).

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, виступаючи на засіданні, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що саме парламентське співробітництво може виступити важелем зміцнення партнерства між Україною та ЄС, як у двосторонніх відносинах, так і в процесі загальноєвропейської інтеграції.

Голова українського парламенту повідомив, що протягом останніх років Україною було проведено низку результативних двосторонніх міжпарламентських переговорів. Водночас, нагадав він, нещодавно Україна підписала Протокол щодо вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ). Відзначаючи зростання ролі європейського парламенту, А.ЯЦЕНЮК зауважив, що після внесення поправок до Конституції України, відповідно до яких Україна є парламентсько-президентською республікою, роль парламентської складової у розбудові Української держави значно зросла.

Голова Верховної Ради України висловив сподівання, що Європейський досвід парламентаризму сприятиме євроінтеграції нашої держави на шляху набуття Україною членства в ЄС.

А.ЯЦЕНЮК висловив подяку учасникам ювілейного зібрання за конструктивний підхід у відносинах з Україною. «Українське майбутнє – однозначно з Європейським парламентом», - підкреслив він.