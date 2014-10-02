Аваков сподівається, що суд до кінця року винесе рішення щодо безпорядків в Одесі 2 травня

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на питання журналістів.

Аваков нагадав, що органи прокуратури завершили розслідування кримінального провадження щодо одеських подій.

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«Я не знаю, що може перешкодити суду до кінця року ухвалити рішення», - сказав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися зіткнення між сепаратистами і проукраїнськими активістами. Крім того, в розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому перебувало багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули громадяни. Загалом 2 травня постраждали більш як 200 людей, загинули 48.

25 вересня радник керівника МВС Зорян Шкіряк повідомив, що Головне слідче управління МВС України завершило досудове розслідування кримінального провадження за фактом масових безпорядків в Одесі 2 травня.

За його словами, матеріали щодо 23 осіб - організаторів і активних учасників безпорядків – направлять до суду після того, як вони і їх адвокати закінчать ознайомлення з документами досудового слідства. Ще дев‘ятьох підозрюваних у цій справі правоохоронні органи продовжують розшукувати.