Лукашенко готовий відправити на Донбас білоруських миротворців
18:21, 02 жовтня 2014Політика
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Лукашенко готовий відправити білоруських миротворців на Донбас, щоб розвести ворогуючі сторони.
Лукашенко пропонує своїх миротворців / УНІАН
Про це лідер Білорусі заявив в інтерв'ю Euronews.
"Якщо Росія не довіряє Заходу, а Захід не вірить Росії, я б використав свої збройні сили, щоб розвести конфліктуючі сторони", - заявив Лукашенко, при цьому він зазначив, що не хотів би ризикувати життям своїх солдатів.
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Також, в інтерв'ю Лукашенко заявив, що вже давно пропонував відправити білоруських миротворців на Донбас, але цю ідею відкинули всі сторони конфлікту.
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