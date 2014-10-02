Лукашенко готовий відправити на Донбас білоруських миротворців

Про це лідер Білорусі заявив в інтерв'ю Euronews.

"Якщо Росія не довіряє Заходу, а Захід не вірить Росії, я б використав свої збройні сили, щоб розвести конфліктуючі сторони", - заявив Лукашенко, при цьому він зазначив, що не хотів би ризикувати життям своїх солдатів.

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Також, в інтерв'ю Лукашенко заявив, що вже давно пропонував відправити білоруських миротворців на Донбас, але цю ідею відкинули всі сторони конфлікту.