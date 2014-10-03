Продан: Єврокомісія намагається досягти компромісу у тристоронніх газових переговорах

"Сьогодні йде питання про узгодження позицій між Росією і Україною. Єврокомісія намагається досягти компромісу", - зазначив по завершенні зустрічі міністр.

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При цьому Продан зазначив, що не вважає, що є різне розуміння сторонами компромісних пропозицій, про які попередня домовленість була досягнута 26 вересня під час тристоронньої зустрічі за участю міністра енергетики РФ Олександра Новака в Берліні.

Крім того було відзначено, що нова дата тристоронньої зустрічі поки що не призначена.

Джерело MIGnews.com.ua