ПАРЄ визнала наявність російських військ в Україні

Таке рішення було прийнято на пленарному засіданні ПАРЄ у четвер ввечері, повідомляє Українська правда.

"Росія забезпечує підтримку озброєним повстанцям на Сході України, включаючи пряме військове втручання в конфлікт, про яке повідомляється", - стверджує текст документа.

Асамблея в тексті резолюції окремим пунктом закликала РФ "припинити надання будь-якої військової підтримки повстанцям, а також відликати свої війська зі Сходу України, а також від її кордонів, а також утриматися від будь-яких дій, які прямо чи непрямо загострюватимуть ситуацію на Сході України".

Даних норм не було в початковому документі, що був підготовлений до сесії. Обидва пункти були подані групою депутатів під час підготовки до слухань та одноголосно схвалені Моніторинговим комітетом ПАРЄ в четвер вранці.

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Це не дозволило прибічникам Росії вжити заходи для "нейтралізації" цих норм документу.

Також ПАРЄ в даній резолюції підкреслила незаконність анексії Криму Росією та закликала РФ скасувати своє рішення, повернувши Крим до складу України.