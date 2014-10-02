На сході України залишаються сотні російських військовослужбовців - НАТО

Про це заявив сьогодні представник НАТО підполковник Джей Джанзен, повідомляє Reuters.

"Сотні російських військових, включаючи спецпризначенців, все ще залишаються в Україні. Близько 20 тис. російських військових все ще знаходяться поблизу кордону Росії з східною Україною", - заявив він.

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Джанзен також зазначив, що місяць тому військовий альянс стверджував, що на сході України перебуває декілька тисяч російських військових і сотні танків і одиниць бронетехніки, що надають підтримку проросійським сепаратистам у їх протистоянні з українською урядовою армією. Минулого тижня НАТО відзначало відведення значної частини військ РФ з української території.

«За минулий тиждень військовий блок не помітив подальшого виведення російських військових», - сказав представник НАТО.

Джерело: http://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKCN0HR1EF20141002

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня в Мінську за підсумками Тристоронньої зустрічі контактної групи з врегулювання кризи в Україні було підписано меморандум. Документ складається з 9-ти пунктів, в яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї і ведення наступальних дій.

Згідно з меморандумом, протиборствуючі сторони зобов'язуються відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна. Уздовж всього російсько-українського кордону працюватиме наглядова місія ОБСЄ.

Першої домовленості про припинення вогню було досягнуто 5 вересня також у Мінську. Проте, на сході України і бойовики, і російські військові продовжують обстрілювати мирне населення і сили АТО.