Частина донеччан залишається без газу, у Київському районі міста немає води

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міськради.

У прес-службі відзначили, що сьогодні, 3 жовтня, ремонтні бригади ПАТ «Донецькміськгаз» продовжують відновлювати газові мережі у Київському, Куйбишевському, Петровському і Будьонівському районах. У Донецьку без газопостачання зараз залишається 4351 абонент, це 14 багатоквартирних будинків, 3333 будинки приватного сектору і 30 підприємств.

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У міськраді констатували, що водопостачання здійснюється в усіх районах Донецька, окрім Київського, тому що бойові дії не дають можливості аварійним бригадам як водоканалу, так і енергетиків, відновити електропостачання Північного водопровідного вузла КП «Донецькміськводоканал» і водоподачу в Київському районі. Крім того, під обстріл потрапляють ключові об'єкти водоканалу, руйнуються комунікації. Пряме влучення снаряда сталося в магістральний водовод на перетині вул. Р.Люксембург і пр. Панфілова. Снаряд потрапив у траншею водовода, пошкодивши пластикову трубу діаметром 400 мм. Працівники КП «Донецькміськводоканал» вже виїхали на місце аварії, і, незважаючи на напружену ситуацію в місті, колектив КП «Донецькміськводоканал» працює над стабілізацією водопостачання. За рахунок збережених об'ємів води через зупинку Північного вузла, вдалося тимчасово поліпшити водопостачання у Кіровському, частині Ленінського, Куйбишевському і Петровському районах. Вдалося також тимчасово збільшити час подачі води на кілька годин. Водопостачання здійснюється орієнтовно з 17.00 до 22.00, повідомили в міськраді.