На Донеччині через обстріли бойовиків у 10 населених пунктах немає води
15:33, 02 жовтня 2014Суспільство
0 0
У 10 населених пунктах Донецької області, де проживає півмільйона осіб, повністю зупинено централізоване водопостачання через обстріли терористів.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Внаслідок обстрілів терористів також повністю зупинено централізоване водопостачання КП «Компанія «Вода Донбасу» у населених пунктах Красноармійську, Димитрові, Селидовому, Гірнику, Українську, Новогродівці, Добропіллі, Білозірську, Білицькому, Родинському», - зазначив він.
Читайте такожБойовики не припиняють обстріли Щастя на Луганщині«Нагадаємо, що населення області наразі складає понад 500 тис. осіб», - додав Лисенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter