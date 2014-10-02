На Донеччині через обстріли бойовиків у 10 населених пунктах немає води

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Внаслідок обстрілів терористів також повністю зупинено централізоване водопостачання КП «Компанія «Вода Донбасу» у населених пунктах Красноармійську, Димитрові, Селидовому, Гірнику, Українську, Новогродівці, Добропіллі, Білозірську, Білицькому, Родинському», - зазначив він.

Читайте такожБойовики не припиняють обстріли Щастя на Луганщині«Нагадаємо, що населення області наразі складає понад 500 тис. осіб», - додав Лисенко.