На Донеччині через обстріли бойовиків у 10 населених пунктах немає води

15:33, 02 жовтня 2014
Суспільство
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 У 10 населених пунктах Донецької області, де проживає півмільйона осіб, повністю зупинено централізоване водопостачання через обстріли терористів.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Внаслідок обстрілів терористів також повністю зупинено централізоване водопостачання КП «Компанія «Вода Донбасу» у населених пунктах Красноармійську, Димитрові, Селидовому, Гірнику, Українську, Новогродівці, Добропіллі, Білозірську, Білицькому, Родинському», - зазначив він.

Читайте такожБойовики не припиняють обстріли Щастя на Луганщині«Нагадаємо, що населення області наразі складає понад 500 тис. осіб», - додав Лисенко.

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