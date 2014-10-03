Яценюк просить церкву вплинути на бойовиків на сході України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі із членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

Говорячи про заручників бойовиків у Луганській та Донецькій областях, Яценюк зазначив, що там склалася критична ситуація із правами та свободами.

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На його думку, президент України Петро Порошенко, якого він поінформує про нинішню зустріч, теж проведе зустріч із Всеукраїнською радою церков для того, щоб окремо приділити увагу заручникам на Донбасі.

“Я окремо маю звернення до Української православної церкви з приводу того, що у вас там є вплив. Дуже було б важливо, щоб ви використали свій вплив проти тих, які знущаються над людьми, захоплюють людей. Тому що ми туди достукатися не можемо”, - сказав прем'єр.

Крім того, Яценюк повідомив, що сьогодні проведе зустріч з міністром соціальної політики для того, щоб спростити і пришвидшити доставку гуманітарної допомоги на Донбас, на територію, яка контролюється терористами.