Російське громадянство не врятує Януковича від відповідальності - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник голови СБУ Маркіян Лубківський, відповідаючи на запитання журналістів.

“Жодним чином це не буде перешкодою (для розслідування). Кожен злочин має бути розслідуваний, і всі злочинці мають бути повернуті в Україну і постати перед судом”, - сказав Лубківський.

Читайте такожКремль відмовився коментувати заяви про громадянство Януковича, Азарова і ПшонкиЯк повідомляв УНІАН, сьогодні радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав на своїй сторінці у Facebook, що президент РФ Володимир Путін надав російське громадянство сім’ям Януковича, екс-прем’єр-міністра України Миколи Азарова та колишнього генпрокурора Віктора Пшонки.

Довідка УНІАН. 21 листопада 2013 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням ухвалив рішення припинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом. На знак протесту проти цього в Україні почалися масові акції протесту.

У ніч на 30 листопада 2013 року бійці спецпідрозділу МВС «Беркут» жорстоко розігнали мирну акцію протесту на Майдані Незалежності в Києві. Після цього на вулиці вийшли сотні тисяч громадян. Масові акції, які періодично переростали в сутички, в Києві тривали до 22 лютого.

За даними Міністерства охорони здоров'я, з 30 листопада 2013 року в Україні загинули і померли більш як 100 учасників протистоянь, було поранено сотні людей.

22 лютого Верховна Рада прийняла постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень".

Проти Януковича, Пшонки і ряду інших колишніх чиновників відкрито кримінальне провадження про масові вбивства мирних громадян. Януковича оголошено в міжнародний розшук.

Крім того, проти ряду високопосадовців часів Януковича відрито кримінальні провадження за фактами відмивання коштів та виведення капіталів.