Вчора в зоні АТО загинуло двоє офіцерів батальйона «Черкаси»

Як повідомив УНІАН Черкаський обласний військовий комісар Євген Курбет, загинули двоє старших лейтенантів з міст Монастирище та Сміла. Зараз тіла загиблих офіцерів знаходяться у військовому шпиталі.

Обставини, за яких загинули черкащани, наразі з’ясовуються. Це перші жертви БТО №14 «Черкаси».

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Як повідомляв УНІАН, за даними РНБО, за добу 2 жовтня в зоні АТО загинули двоє українських військовослужбовців, ще 9 отримали поранення.

Довідка УНІАН. На початку вересня батальйон територіальної оборони «Черкаси» було передислоковано з Одеської області, в зону проведення АТО.