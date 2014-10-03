Вчора в зоні АТО загинуло двоє офіцерів батальйона «Черкаси»
16:17, 03 жовтня 2014Політика
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Вчора в зоні АТО від осколкових поранень час обстрілу бойовиками загинуло двоє офіцерів 14-го батальйона тероборони «Черкаси».
Обставини загибелі офіцерів з'ясовуються / mil.gov.ua
Як повідомив УНІАН Черкаський обласний військовий комісар Євген Курбет, загинули двоє старших лейтенантів з міст Монастирище та Сміла. Зараз тіла загиблих офіцерів знаходяться у військовому шпиталі.
Обставини, за яких загинули черкащани, наразі з’ясовуються. Це перші жертви БТО №14 «Черкаси».
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Як повідомляв УНІАН, за даними РНБО, за добу 2 жовтня в зоні АТО загинули двоє українських військовослужбовців, ще 9 отримали поранення.
Довідка УНІАН. На початку вересня батальйон територіальної оборони «Черкаси» було передислоковано з Одеської області, в зону проведення АТО.
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