Екс-голову НБУ Арбузова охороняли 73 охоронці і собаки

Про це заявила голова Нацбанку Валерія Гонтарєва в коментарі, розміщеному на сторінці регулятора в соціальній мережі Facebook.

Гонтарєва повідомила, що Нацбанк має намір позбавитися від всіх непрофільних активів, включаючи телеканал «БТБ» і ВНЗ, а затверджений бюджет НБУ на наступний рік скорочено більш ніж у 2 рази.

«73 охоронця і собаки, які охороняли Арбузова, їх теж вже немає. Машини, які возили Арбузова, ще є, їхньою реалізацією ми теж займаємося», - додала вона.

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Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження стосовно екс-чиновників Національного банку України за фактом незаконного використання понад 11 млн грн державних коштів на інформування про діяльність комерційних банків в 2012 році.

Нагадаємо, ГПУ в ході розслідування за фактом зловживання службовим становищем оголосила в розшук екс-голову Національного банку України Сергія Арбузова, який підозрюється в розтраті майже 120 млн грн державних коштів при створенні телеканалу "БТБ" протягом 2011-2012 років.