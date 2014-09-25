Колишній голова НБУ Арбузов розповів, як йому живеться в Москві

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Сергій Арбузов, який є головою асоціації "Центр досліджень економічного і соціокультурного розвитку країн СНД, Центральної і Східної Європи", сказав на прес-конференції в Москві.

"Я живу в Москві, у мене орендоване житло, постійне житло в мене в Україні", - сказав колишній голова НБУ.

Читайте такожКерівник ДУСі за Януковича: Клименко, Арбузов та Курченко повністю контролювали економікуВідповідаючи на запитання УНІАН щодо правового статусу в РФ, він сказав, що "перебуває у трудових відносинах", а також ствердно відповів на питання про наявність дозволу на роботу.

Сергій Арбузов повідомив, що з колишніми членами уряду Миколи Азарова і колишнім президентом Віктором Януковичем не спілкується, оскільки з "головою занурений в науку". За його словами, в Москві він зосередився на роботі асоціації та не має особливо часу на інші справи.

При цьому він підкреслив, що обов'язково має намір повернутися в Україну. "Це питання часу. Повертатися я збираюся, коли в Україні все заспокоїться і правоохоронці розберуться з питаннями, які вони поставили. Як тільки ситуація заспокоїться і законність в країні буде більш стабільною, я відразу ж повернуся", - сказав колишній чиновник.

Нагадаємо,Сергій Арбузов втік з України в кінці лютого. Генпрокуратура оголосила його в розшук. Зокрема Сергій Арбузов підозрюється в тому, що, будучи головою НБУ, здійснив розтрату майже 120 млн грн державних коштів при створенні телеканалу БТБ.