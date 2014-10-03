Президент сподівається, що новий склад Ради скасує депутатську недоторканність

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав під час спілкування з представниками ЗМІ у Львові.

«Я мрію, щоб однією з перших ініціатив парламенту було скасування хоча б для наступної Верховної Ради депутатського імунітету. Думаю, що ми переконаємось, що будуємо вільну демократичну державу», - сказав він.

На думку президента, депутатський імунітет не повинен перешкоджати розслідуванню справ, і після його скасування люди не йтимуть у парламент лише для того, щоб отримати захист.

Глава держави висловив сподівання, що поки таке рішення не прийняте новообраний склад Верховної Ради у випадку доведення вини тих чи інших депутатів повинен «звільняти від імунітету будь-кого, незалежно від того, до якої політичної сили він належить».

Читайте такожУ Раду балотується більше сотні депутатів, що голосували за "закони 16 січня"«Я планую і мрію побудувати таку державу, щоб розкриття будь-яких злочинів не залежало від доручення прокуратурі з боку президента. І якщо є злочин, депутатський імунітет не має нікого рятувати чи захищати», - підкреслив Порошенко.