Клімкін дві години спілкувався з російськими інтернет-користувачами

Про це пише ТСН.

Замість запланованих 40 хвилин міністр більше двох годин відповідав на запитання користувачів, абсолютна більшість яких була з Росії. Але також ставили запитання користувачі з Казахстану та України.

Під час спілкування міністр, зокрема, заявив, що без Росії конфлікту на сході України не було б, тому без неї врегулювання конфлікту неможливо. В черговий раз Клімкін сказав, що Україна, як і весь світ, не погодиться на анексію Криму.

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Відповідаючи на питання про відповідальність порушення Будапештського меморандуму, Клімкін сказав: "Відповідальність всі сторони Будапештського меморандуму несуть тільки політичну. Звичайно, в 1994 році в Україні можна було наполягати на юридично зобов'язуючих гарантіях безпеки. Але, взагалі, в суспільстві порядних людей слово джентльмена теж дещо значить. А іноді воно означає все. Бо репутація дорожче будь-якого підпису".

Павло Клімкін сказав, що з незгодними з нинішньою владою на південному сході України потрібно вести діалог, але з "терористами, які озброєні до зубів, які грабують, беруть заручників, катують і вбивають людей, прикриваються дітьми та людьми похилого віку, розмовляти складно".

Щодо курсу зовнішньої політики України міністр закордонних справ сказав, що наша країна "повинна стати ключовою європейською державою і членом ЄС з глобальними амбіціями. Ми будемо почувати себе комфортно і впевнено на континенті і в нашому дуже швидко мінливому світі. Але для цього всім нам доведеться багато і добре попрацювати".

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Після інтернет-спілкування український МЗС і його голова запевнили, що і надалі будуть працювати над тим, щоб найрізноманітніші аудиторії в Росії отримували об'єктивну інформацію про Україну і її зовнішню політику.