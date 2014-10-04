Бойовики утримують 82 бійців добровольчих батальйонів - Геращенко

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив радник глави МВС Антон Геращенко.

"Найскладніше обмінюють добровольців, тримають наостанок. Досі не відбувся обмін добровольців, наприклад, батальйону "Донбас", яких 82 людини було", - повідомив він.

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Нагадаємо, раніше радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що необхідно створити єдиний держреєстр загиблих і поранених в АТО.