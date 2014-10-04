Президент: Слід терміново підготувати армію до зими

Про це глава держави сказав, перебуваючи з робочою поїздкою на Житомирщині, повідомляє його прес-служба.

Президент зазначив, що сьогодні оглянув стан готовності армії до зими.

«Ми маємо зробити все, щоб воїн був нагодований, у теплі. Бліндажі та фортифікаційні споруди, які зараз будуються на лінії зіткнення, мають гарантувати не лише безпеку, але й відносний комфорт, у тому числі – і взимку», - сказав Порошенко під час спілкування з представниками ЗМІ.

За словами президента, на сьогоднішній день будівництво першої та другої лінії оборонних укріплень виконано на 80%.

Глава держави наголосив на необхідності зняття бюрократичних процедур у питанні забезпечення військовослужбовців зимовим одягом. Він звернув увагу військового командування на необхідність негайного, до 10 жовтня, вирішити це питання.

«Ми зробимо все можливе для того, щоб, використовуючи той досвід, якого ми набули протягом антитерористичної операції, значно підвищити рівень захисту, комфорту і безпеки, а також піклування про наших солдат, які конче потребують уваги і з боку влади, і з боку народу», - сказав Порошенко.

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