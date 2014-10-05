Наливайченко: на боці терористів воюють 30% бійців донецької "Альфи"

Про це розповів керівник СБУ Валентин Наливайченко, повідомляє Еспресо.TV. "Частина альфівців воюють в Донецьку проти України, це правда. Зрадники там є. І колишній керівник донецької "Альфи" зараз в батальйоні «Восток». 30% особового складу донецької "Альфи" з перших днів конфлікту перешли на бік терористів", - сказав Валентин Наливайченко.

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Він також наголосив, що всі зрадники відповідатимуть перед трибуналом за вчинення злочинів проти людяності. "Ми з цими людьми не спілкуємося при переговорах щодо обміну заручниками. Вони не є тими людьми, з якими можна спілкуватися, оскільки вони підпадають під розслідування злочинів проти людяності", - заявив керівник СБУ