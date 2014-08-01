Порошенко не виключає амністії для частини працівників ”Беркута” та ”Альфи”

22:07, 01 серпня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко не виключає амністії для частини працівників ”Беркуту” та ”Альфи”.

Беркут


Про це він сказав в інтерв’ю журналістам українських телеканалів.

”Частина працівників ”Беркута”, частина працівників ”Альфи” - вони зараз героїчно воюють на сході. Я не виключаю, що по їхніх результатах бойових операцій мені доведеться прийняти рішення про їхнє амністування”, - сказав Порошенко.

Він також додав, що вони ”кров`ю викупили свою провину”.

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