Порошенко не виключає амністії для частини працівників ”Беркута” та ”Альфи”
22:07, 01 серпня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко не виключає амністії для частини працівників ”Беркуту” та ”Альфи”.
Порошенко не виключає амністії для частини працівників ”Беркута” та ”Альфи”
Про це він сказав в інтерв’ю журналістам українських телеканалів.
”Частина працівників ”Беркута”, частина працівників ”Альфи” - вони зараз героїчно воюють на сході. Я не виключаю, що по їхніх результатах бойових операцій мені доведеться прийняти рішення про їхнє амністування”, - сказав Порошенко.
Він також додав, що вони ”кров`ю викупили свою провину”.
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