На Луганщині спецназівці "Альфа" намагаються відбити у "Айдара" захоплених бойовиків - ЗМІ

У місті Щастя на Луганщині спецназівці "Альфи" за наказом генерала намагаються відбити у бійців батальйону "Айдар" полонених терористів, серед яких і командир терористичного загону "Восток".

За даними джерела ТСН.ua, у заручниках айдарівців перебувають військові ГРУ, багато вихідців з Кавказького регіону, а також екс-альфівець, командир терористичного загону "Восток".

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Джерела повідомляють, що наказ атакувати "Айдар" віддав український генерал, один з очільників АТО на Луганщині, користуючись тим, що нині комбат айдарівців відсутній у місті – він бере участь у операції із зачистки населених пунктів Лутигіно та Григорова.

Командир "Айдара" Сергій Мельничук підтвердив ТСН інформацію про штурм айдарівців представниками спецпідрозділу і заявив, що наразі він знаходиться на передовій і відбиває напади бойовиків.

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Наразі запеклий бій триває, бійці "Айдара" намагаються втримати атаку альфівців.

У свою чергу, головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook спростував інформацію про штурм "Айдара".

"Про зіткнення "Альфи" і "Айдара" - деза,... - написав він. - ...Може це непорозуміння має цілком логічне пояснення. Без паніки"