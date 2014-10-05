Біля кордону з Україною у ДТП загинули 5 російських військових
У Ростовській області в результаті ДТП загинули 5 російських військовослужбовців, ще 15 постраждали.
Як повідомляє Lenta.ru, інцидент стався в прикордонному Тарасівському районі близько 2:00 за київським часом. В армійський автомобіль, що він тягнув на гнучкому зчепленні командирський УАЗ, де знаходилися троє військовослужбовців, врізався великовантажний автомобіль МАН.
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УАЗ буквально сплющило, і троє солдат, які перебували в ньому, загинули на місці. Також травм, несумісних з життям, зазнали двоє військовослужбовців, які їхали в армійській вантажівці, повідомило джерело видання.
Постраждали також 15 військовослужбовців, які їхали у вантажному армійському автомобілі. Всі вони госпіталізовані, 7 з них знаходяться у важкому стані.
За попередніми даними, винуватцем ДТП є водій вантажівки. Автомобілі з військовими і фура, що в них врізалася, рухалися в попутному напрямку. Водій фури міг заснути за кермом, після чого не зміг уникнути зіткнення з армійськими автомобілями, уточнило джерело.
За його словами, в даний час з водієм працюють слідчі органи, місця події він не залишав.