У вантажівках третього гумконвою РФ везли боєприпаси - Тимчук

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

За його словами, зараз привезене "підкріплення" для російських найманців і бойовиків розвантажують на складах, контрольованих самопроголошеними "ДНР" і "ЛНР".

"Також з останнім "гуманітарним конвоєм" з РФ на Донбас прибули боєприпаси, які розвантажуються на складах як "ДНР", так і "ЛНР", - повідомив Тимчук.

Читайте такожБойовики обстріляли блокпост сил АТО в МаріуполіКрім того, за його словами, в районі Сніжного і Красного Луча розгортаються "тилові органи" (склади, ремонтні майстерні), а також створені перевалочні бази.

"Частина вантажів, що прибувають з Росії (в основному, боєприпаси, амуніція і спорядження), переправляються далі в район Тельманового і далі на південь. Через Новоазовськ з РФ прибуває важка техніка і озброєння", - пояснив журналіст.

Читайте такожУкраїна готова відвести війська з буферної зони Донбасу одночасно з російськимиОдночасно керівництво "ДНР" і "ЛНР" висуває до бойовиків жорсткі вимоги берегти техніку і озброєння, аргументуючи це тим, що в найближчому майбутньому потік ОВТ з Росії припиниться, і російським військовим командуванням "Новоросії" буде запропоновано створювати власну ремонтну базу.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики і російські найманці в цілому обстріляли позиції українських військових сил не менше 40 разів.