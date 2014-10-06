Гройсман розповів, коли в Україні почнеться децентралізація

Про це в ефірі ТСН.Тиждень сказав віце-прем'єр-міністр та міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Володимир Гройсман.

"Вже є сім проетів законів, які є в парламенті. Якщо їх парламент ухвалить, а в нього є така можливість, це дасть з 1 січня 2015 року повністю децентралізувати фінанси. У нас є законопроект про податкові зміни в частині децентралізації, бюджетний кодекс в частині децентралізації. Плюс є низка рішень, які дозволять побудувати регіональну політику, якої в Україні не було. Тобто фактично ми до цього готові", - сказав Гройсман.

Він зазначив, що ці реформи були готові ще в наприкінці весни. Вони проговорені з усіма суб'єктами, в тому числі з представниками місцевого самоврядування, які згодні з децентралізацією.

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"Якщо нинішній парламент не підтримає ці закони, то за підтримки людей в наступному парламенті буде створена депутатська більшість, яка одразу їх ухвалить", - переконаний віце-прем'єр.

Також віце-прем'єр очікує, що до середини наступного року будуть ухвалені ініційовані президентом зміни в Конституції, які пов'язані з децентралізацією влади.

"Області і райони отримають і кошти, і компетенцію. І не треба забувати, що вони отримають серйозну відповідальність і перед мешканцями, які їх обирають, і перед державою. Особливо це стосуватиметься в використанні ресурсів", - зазначив Володимир Гройсман.