Спецмісія ОБСЄ з моніторингу ситуації на Донбасі пробуде в Україні щонайменше півроку - речник



Про це в ефірі ТСН.Тиждень заявив речник спеціальної місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків.

За його словами, сьогодні в Україну мають доставити два із чотирьох безпілотники, які мають допомогти представникам ОБСЄ ретельніше моніторити ситуацію на тій території Донбасу, де тривають активні бойові дії.

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Боцюрків уточнив, що місія моніторить ситуацію на запрошення українського уряду. Саме ця місія, як домовились у Мінську 5 вересня, мала контролювати режим припинення вогню на Сході. А також разом з представниками України та Росії визначити межу між територіями, захопленими бойовиками і решти України.

Речник спеціальної місії прокоментував інформацію про те, що росіяни-представники ОБСЄ ніби зустрічаються в ресторанах із бойовиками та ведуть переговори. Речник послався на те, що це, мовляв, дезінформація, яка шириться через соцмережі. Проте пообіцяв, що ОБСЄ дослідить це питання, але наголосив, що ОБСЄ не співпрацює з терористами.