Рада в день УПА спробує заборонити комуністичну ідеологію

Про це на сторінці в соцмережі написав голова фракції ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

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"На погоджувальній раді домовилися з пропозицією "Свободи" розглянути 14 жовтня... заборону комуністичної ідеології", - написав депутат.

Крім того, за словами Олега Тягнибока, було погоджено розгляд 14 жовтня законопроекту, що передбачає визнання Організації українських націоналістів і Української повстанської армії борцями за незалежність України.