Рада в день УПА спробує заборонити комуністичну ідеологію

12:22, 06 жовтня 2014
Політика
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Верховна Рада має намір розглянути законопроект про заборону комуністичної ідеології на пленарному засіданні 14 жовтня.

Рада рассмотрит запрет на коммунистическую идеологию / Фото: УНИАН

Про це на сторінці в соцмережі написав голова фракції ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

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"На погоджувальній раді домовилися з пропозицією "Свободи" розглянути 14 жовтня... заборону комуністичної ідеології", - написав депутат.

Крім того, за словами Олега Тягнибока, було погоджено розгляд 14 жовтня законопроекту, що передбачає визнання Організації українських націоналістів і Української повстанської армії борцями за незалежність України.

Post by Олег Тягнибок.
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