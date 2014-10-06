Рада в день УПА спробує заборонити комуністичну ідеологію
12:22, 06 жовтня 2014Політика
0 0
Верховна Рада має намір розглянути законопроект про заборону комуністичної ідеології на пленарному засіданні 14 жовтня.
Рада розгляне заборону на комуністичну ідеологію / Фото: УНІАН
Про це на сторінці в соцмережі написав голова фракції ВО "Свобода" Олег Тягнибок.
Читайте такожЦВК зареєструвала на вибори 205 членів КПУ
"На погоджувальній раді домовилися з пропозицією "Свободи" розглянути 14 жовтня... заборону комуністичної ідеології", - написав депутат.
Крім того, за словами Олега Тягнибока, було погоджено розгляд 14 жовтня законопроекту, що передбачає визнання Організації українських націоналістів і Української повстанської армії борцями за незалежність України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter