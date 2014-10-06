Російські війська й бойовики згуртовують сили в напрямку Маріуполя - НФ

Про це повідомляє Військова рада «Народного фронту».

По-перше, це витіснити українські війська з їхніх нинішніх позицій в районі міста Донецьк на захід за Донецьку кільцеву автотрасу у полосі Пескі-Донецький аеропорт-Авдіївка-Васильївка-Червоний Партизан, захопивши територію аеропорту в Донецьку та селище Крута Балка;

По-друге, захопити район міста Дебальцево, розгромивши українські війська в першу чергу на південному напрямку, в районі Нікішино, де вони побудували лінію оборони;

По-третє, виявити слабкі місця у обороні міста Маріуполь з півночі, діючи силами диверсійно-розвідувальних груп та проводячи вогневу розвідку за допомогою танків та артилерійських засобів.

За даними ВР НФ, перші два завдання було провалено.

Читайте такожПід Маріуполь прибула військова техніка РФ та розвідники із Північної ОсетіїТак, на території аеропорту в Донецьку бойовики спромоглися захопити перший поверх терміналу, а також вийти до кільцевої дороги на північ від спорткомплексу «Спартак». Але вже через годину українські військові не тільки вибили їх з території аеропорту, але і захопили готель, з якого терористи вели вогонь по аеропорту. Так само у районі кільцевої дороги бойовики потрапили під інтенсивний вогонь українських підрозділів, і були змушені тікати.

Раніше у районі Донецька російське командування провело перегруповання, перекинувши підрозділи ЗС РФ, які діяли в цьому районі, у напрямку Горлівки, та залишивши у Донецьку лише «вузьких» фахівців (коригувальників артилерійського вогню, операторів БПЛА) з числа кадрових російських військовослужбовців у складі груп місцевих терористів та російських найманців. Це відразу відзначилося на ефективності дій бойовиків: різко впала точність їх вогневих ударів, терористи несуть значні втрати у живій силі, озброєнні та техніці через власний непрофесіоналізм.

Читайте такожБойовики обстріляли два катери прикордонників під МаріуполемУ районі Дебальцевого українські війська також стримали усі спроби наступу противника. Зокрема, тут проти сил АТО діє батальонна тактична група ЗС РФ та численне угруповання місцевих бойовиків та російських найманців, яке раніше провело перегрупування своїх загонів у районі Углегорська та було посилене бронетехнікою, яка прибула з території Росії.

На маріупольському напрямку російські війська та терористи проводили розвідку боєм в районі Куликово, Сартани та Павлополя, раніше перекинувши сюди 2 артилерійські дивізіони та 3 батареї РСЗВ «Град». На північ від Павлополя противник, посилений бронегрупою російських військ, здійснив спроби вийти до річки Кальміус, але був відкинутий українськими військами.

За даними ВР НФ, загалом російське командування та бойовики продовжують накопичувати сили та засоби у смузі Новоазовськ-Тельманово-Комсомольське, зосередивши тут не менше 4 тисяч особового складу. Водночас з цієї смуги на захід активно діють диверсійно-розвідувальні групи противника.

"Це може означати, що противник готується до наступу на північ від Маріуполя", - підсумовують у Військовій раді.