Силовики під Дебальцевим відбили у бойовиків важливу трасу на Харків (мапа АТО)

Як повідомляє ТСН, про це свідчить мапа Антитерористичної операції, яку сьогодні оприлюднив Інформаційно-аналітичний центр РНБО.

Отже, сили АТО розширили горловину зони контролю в районі Дебальцевого: тепер її центр проходить Світлодарськом і трасою М03, стратегічно важливого напрямку Артемівськ-Слов'янськ-Ізюм-Харків.

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