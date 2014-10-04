Силовики під Дебальцевим відбили у бойовиків важливу трасу на Харків (мапа АТО)
16:55, 04 жовтня 2014Політика
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Українські військові взяли під контроль надважливий інфраструктурний об'єкт - трасу на Харків.
REUTERS
Як повідомляє ТСН, про це свідчить мапа Антитерористичної операції, яку сьогодні оприлюднив Інформаційно-аналітичний центр РНБО.
Отже, сили АТО розширили горловину зони контролю в районі Дебальцевого: тепер її центр проходить Світлодарськом і трасою М03, стратегічно важливого напрямку Артемівськ-Слов'янськ-Ізюм-Харків.
Читайте також"Донські казаки" обстріляли Попасну на Луганщині: є жертви та поранені Водночас у районі Попасної бойовики встановили контроль над н.п. Калинове та н.п. Василівка-Петровське, що знаходиться між Ясинуватою і Горлівкою.
Ситуація у зоні АТО станом на 4 жовтня / rnbo.gov.ua
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