Порошенко звільнив першого заступника голови Держприкордонслужби

Президент України Петро Порошенко звільнив Павла Шишоліна з посади першого заступника голови Держприкордонслужби України - директора департаменту охорони державного кордону.

Відповідний указ № 755/2014 розміщений на сайті глави держави в понеділок увечері. ”Відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: звільнити генерал-полковника Шишоліна Павла Анатолійовича з посади першого заступника Голови Державної прикордонної служби України – директора Департаменту охорони державного кордону”, - йдеться в указі. Читайте такожПорошенко звільнив Литвина з посади голови Держприкордонслужби Іншим указом № 756/2014 президент призначив на цю посаду Віктора Назаренка.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter