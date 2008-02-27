Черномирдін похвалився найкращим досягненням - онуком Віктором

Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН сподівається, що на виборах Президента Росії в Україні проголосує не менше 22 тисяч громадян РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на брифінгу в Києві.

Посол підкреслив, що на минулих російських парламентських виборах в Україні проголосували близько 22 тис. громадян Росії. «Ми чекаємо, що на президентських буде не менше», - сказав він.

За словами В.ЧЕРНОМИРДІНА, в Україні відкрито 5 основних дільниць для голосування в межах консульського округу – в Києві, Львові, Одесі, Сімферополі та Харкові.

Крім того, 2 березня громадяни Росії зможуть голосувати в місцях проведення виїзного голосування в 15-ти містах України – Чернігові, Черкасах, Запоріжжі, Луганську, Донецьку, Миколаєві, Херсоні, Кіровограді, Євпаторії, Керчі, Джанкої, Рівному, Мукачевому, Трускавці, Чернівцях.

Разом із тим, В.ЧЕРНОМИРДІН сподівається, що після виборів відносини між Україною та Росією покращаться.

Він зазначив, що в 2007 році товарооборот між Україною та Росією становив понад 33 млрд. доларів і, зокрема, український експорт зріс майже на 60%. За його словами, потенційні можливості товарообороту між Україною та РФ становлять, «щонайменше, 50 млрд. доларів».

В.ЧЕРНОМИРДІН також підкреслив, що під час президентства Володимира ПУТІНА в РФ добробут громадян країни підвищився, і відбулися «досить істотні покращення за всіма показниками».

На запитання журналістів, чи покращився його добробут за ці роки, В.ЧЕРНОМИРДІН відповів: «Добре покращився - онук народився – Віктором назвали, і це найкраще досягнення».

В.ЧЕРНОМИРДІН побажав Україні стабілізації політичної ситуації та ефективної роботи парламенту.